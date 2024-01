BBB supera R$ 1 bilhão em faturamento e bate recorde de patrocinadores | A TARDE

O Big Brother Brasil 24 estreia na próxima segund, 8, e o faturamento chama a atenção, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão. Até o momento, são 20 marcas já confirmadas em seus espaços publicitários, sendo 14 marcas patrocinadoras e 6 que estarão nas dinâmicas do programa. As informações são do UOL.

"Tivemos um alto índice de renovações e de novas marcas que optaram por patrocinar o programa. Isso ressalta a relevância do BBB, tanto para o público quanto para as marcas", disse a Globo em comunicado.

Em 2023, o BBB teve, no total, a participação comercial de 40 marcas durante os 100 dias do programa.

Segundo a Globo, todas as cotas de patrocínio já estavam comercializadas 2 meses antes da estreia do programa. O número supera o recorde do reality do ano passado, quando 13 marcas eram as patrocinadoras principais.

As cotas para os patrocinadores têm preços que variam entre R$ 20 milhões e R$ 114 milhões. Ainda há entre 5 e 10 cotas disponíveis.

A principal categoria de patrocinadores é a 'Big', com cerca de R$ 114 milhões de cada empresa. Integram essa categoria, Mercado Livre, Stone, Seara. A categoria seguinte é a Camarote, com Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte e Rexona pagando R$ 87 milhões cada.