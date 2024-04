BBB terá artistas do Nordeste na festa do fim de semana | A TARDE

A casa mais vigiada do Brasil entrará em clima junino neste sábado, 6. O São João fora de época terá cinco atrações nordestinas, que vão agitar a casa com hits do forró e do piseiro. Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Felipe Amorim passarão pelo palco do Big Brother Brasil.

Todos os cantores são agenciados pela empresa cearense “Vybbe”, que tem Xand Avião como proprietário. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor agradeceu o convite e se mostrou animado com mais uma oportunidade de mostrar seu trabalho no Big Brother Brasil.

“Vamos fazer uma bagunça organizada naquela casa maravilhosa, com os brothers. Muito obrigado Rede Globo, Boninho, a galera que sempre me convida para esse programa que o Brasil inteiro curte, assiste, acompanha, vota, briga na rua, debate quem é o melhor. Sabadão a nossa ‘Vybbe’ vai invadir a casa mais vigiada do Brasil”, disse Xand Avião.

A edição 2024 do BBB está programada para acabar no dia 16 de abril. A grande final será disputada por três participantes. O baiano Davi é um dos grandes favoritos a ganhar o prêmio. Ao lado de Mc Bin Laden, ele está no 11º paredão, que terá seu desfecho nesta quinta-feira, 4.