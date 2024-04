Beatriz está desesperada e pode dar trabalho para sair da casa do BBB | A TARDE

Segundo o Votalhada, que compila várias enquetes de sites e redes sociais, a passagem de Beatriz no Big Brother Brasil se encerra no Top 5 e ela deve deixar o programa nesta quinta-feira, 11.

LEIA TAMBÉM

Beatriz observa “dica” da produção sobre paredão: "minha última festa"

Na média, ela tem 68% de votos para deixar o reality. Entretanto, a vendedora da Brás tem dado indícios de que, talvez, dará trabalho para deixar a casa.

Em conversa com Alane e Isabelle, ela afirmou que a única chance de sair do reality é na terça-feira, 16, no dia da final.

“Eu posso desmaiar, ter uma crise, não sei o que vou fazer. Eu não sei explicar, é um negócio tão forte… É um fogo, uma chama, um negócio que eu não aceito passar por aquela porta antes do dia 16”, afirmou.

Beatriz contou que tem uma fé muito grande na sua permanência no jogo.

“A mesma fé que eu tive quando a minha irmã quase morreu na UTI de, tipo assim, ‘eu não aceito perder a minha irmã’, eu não aceito passar por aquela porta antes do dia 16. Só que fico com medo de falar isso, porque vão falar: ‘Não é tu que decide, filha, sou eu que decido’”.

Durante a tarde, ela se prostou de joelhos na sala do BBB, ergueu as mãos para o céu e entoou louvores. Um deles foi o 'Hino de Vitória', da cantora gospel Cassiane.

"Ele abre o mar, não tenha medo irmão. Se atrás vem faraó, Deus vai te atravessar, e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê, pode chamar esse homem que ele tem poder", cantou Beatriz.

Nas redes sociais, internautas já esperam resistência da sister em deixar a casa. "A gente tá esperando a Beatriz dar um show com a eliminação mas bem capaz de cair a ficha que o personagem não adiantou porra nenhuma e meter o rabo entre as pernas e sair mansinha né", disse um internauta.

"Hoje a globo terá umas das maiores audiências nesse paredão, todos aguardando a Beatriz sair, a reação dela", comentou outra.

"Vai ser muito decepcionante se a Beatriz fizer uma saída normal do BBB hoje! O mínimo é uma reedição da Valdirene (Tata Werneck)".

Confira os vídeos.