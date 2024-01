Beatriz já foi camelô, babá, fugiu do “rapa” e fez faxina por morangos | A TARDE

Integrante do grupo 'Pipoca', Beatriz já precisou fugir do 'rapa' quando trabalhou vendendo DVDs como camelô.

Aos 23 anos, Beatriz é virgem e tem histórias peculiares, como o dia em que fez faxina em troca de caixas de morango, criando um vídeo comercial usando morangos como colar, anel e brincos.

Aos 15 anos, ela escreveu uma peça de teatro chamada "O Jogo Vira", conseguindo patrocínio e levando a produção para o Teatro Augusta, com mais de 400 pessoas na plateia. Além disso, foi finalista do Miss Guarulhos Simpatia e Digital em 2022.

Em suas experiências profissionais, no primeiro dia como babá, deu o dinheiro do transporte para o irmão pagar a conta de gás, usando o carro do pai, que não marcava o ponteiro do combustível. A gasolina acabou na porta do condomínio do patrão.

Beatriz nunca teve perfil em aplicativos de relacionamento e comprou sua cachorrinha, Sofi, em uma empresa de comércio eletrônico.

Além disso, ela fez um filme em que contracena com Antonia Morais, filha de Gloria Pires, e é uma grande fã de Xande de Pilares, desejando que o cantor puxe um mutirão para ela.