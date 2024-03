Boninho anuncia pegadinha que promete agitar o BBB 24 | A TARDE

O BBB 24 vai ganhar mais um ingrediente para a receita do caos. O diretor do programa da TV Globo, Boninho, anunciou nas redes sociais que os participantes da edição receberão um poder falso, nesta quarta-feira, 13, depois do quadro “Vamos invadir sua casa”, comandado pelo humorista Marcos Veras.

>>> Tadeu dá bronca em brothers ao vivo no BBB 24: “Chegamos no limite”

“Trolagem é o que a gente mais está gostando nesse BBB. E a invasão, amanhã, do Veras e do Welder vai ser excepcional. Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o ‘Poder do Falso'. Sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada. É falso”, disse o big boss no vídeo postado no Instagram.



O recado de Boninho também adiantou o convidado da semana, trata-se do ator Welder Rodrigues, que participou de “Tá no Ar” e do “Zorra!”. Se por um lado a pegadinha de humor não tem consequências diretas na dinâmica da semana, por outro ela pode ser mais um gatilho para instaurar o caos na casa.