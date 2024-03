Tadeu dá bronca em brothers ao vivo no BBB 24: “Chegamos no limite” | A TARDE

O apresentador Tadeu Schmidt deu uma bronca ao vivo nos participantes do Big Brother Brasil, sobretudo em Davi e Leidy Elin. Ele abriu o programa da última terça-feira, 12, com uma fala direcionada à dupla.

Os dois discutiram no programa de segunda-feira, 11, trocando acusações e xingamentos após o Sincerão. Na ocasião, a trancista jogou as roupas de Davi na piscina. O baiano, por sua vez, durante a madrugada, encheu um balde com água da piscina no intuito de jogar na rival enquanto ela dormia, mas desistiu da vingança.

Schmidt não aliviou para os participantes e até recusou as palmas com as quais ele costuma ser recebido. “Chegamos ao limite. Esse tipo de exagero não pode existir no programa”, iniciou o apresentador, que continuou: “Esse não é o BBB que queremos”.



Além disso, Schmidt disse que os brothers e sister já foram telespectadores do programa e sabem que o público adora uma treta, mas repetiu que tudo tem um limite.