Boninho faz revelação sobre próxima Prova do Líder | A TARDE

Na reta final do BBB 24, Boninho fez revelações sobre a Prova do Líder desta terça-feira, 9. O Big Boss compartilhou um vídeo dos bastidores da dinâmica, o diretor escreveu aos seus seguidores que a disputa, com direito a capacete e estrutura suspensa, será “uma das maiores provas que o BBB já teve”.

>>> Boninho toma decisão sobre repescagem e paredão falso no BBB

No post, o diretor do reality, Rodrigo Dourado também aparece e comenta: “Essa vai ser animada”. Nas imagens, é possível ver Dourado sendo alçado por um guindaste enquanto segurava algumas pelúcias.

Antes da dinâmica, Alane, Isabelle ou Lucas Henrique deixarão a casa após a eliminação. Depois da definição do novo Líder, será formado o penúltimo Paredão da edição.

Veja o post de Boninho