Boninho toma decisão sobre repescagem e paredão falso no BBB | A TARDE

Mesmo com a final do BBB 24 já batendo à porta, parte do público ainda espera por novas movimentações e pede outras dinâmicas na Casa como o Quarto Branco ou Paredão Falso.

Questionado sobre tais possibilidades, Boninho abriu o jogo em participação no programa Mesa Cast. O diretor afirmou que caso aconteça, o público será o primeiro a saber. "Se existir, o público vai ficar sabendo antecipadamente!".

No entanto, Boninho descartou totalmente as chances de repescagem ou casa de vidro. "Repescagem? Não, gente, para quê? Nem Casa de Vidro!", declarou.