Paulo Ricardo ignora Davi em festa e recebe críticas na internet | A TARDE

Responsável pela abertura do BBB, o músico Paulo Ricardo foi uma das atrações da festa desta quarta-feira, 3. De forma intimista, ele se apresentou com voz e violão e provocou emoção aos brothers, mas cometeu um erro que chamou atenção das redes sociais. O cantor ignorou Davi e abraçou os outros participantes na hora de ir embora.

A festa desta quarta-feira ocorreu onde acontece o almoço do Anjo. O músico abriu a celebração ao som do hit atemporal 'Vida Real'. Como de costume, Beatriz pulou na frente do artista, enquanto brothers e sisters dançaram com o hino do programa.

Durante a festa, momentos da trajetória de cada um do Top 8 foram exibidos. Todos ficaram emocionados. Paulo Ricardo interagiu com o público e relembrou o início do reality show.

"Me lembro tão bem do começo de tudo, com o nosso querido Pedro Bial ! Bial, um beijo! Tiago Leifert , que maravilha... e agora, o nosso tridimensional Tadeu Schmidt conduzindo esse time incrível de profissionais", disse Paulo Ricardo.

A postura do músico no final da festa não passou despercebida pelo público das redes sociais. Paulo Ricardo foi criticado no Instagram por não ter falado com Davi.

"Que atitude ridícula! Davi merece respeito", disse uma pessoa. "Não abraçou o Davi por que? Nojento! Preconceituoso", acusou outra.

