Cajazeiras vibra com vitória de Davi no BBB | A TARDE

No clima da final emocionante do Big Brother Brasil 24, uma onda de alegria varreu o público que foi acompanhar a vitória de Davi Brito no reality. Reunida no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X, a galera vibrou pelo sucesso de um conterrâneo que ultrapassou barreiras sociais para conquistar o título cobiçado.

>>> Mãe de Davi desmaia vendo filho campeão do BBB

Em entrevista ao Portal A TARDE, moradores expressaram gratidão e admiração pelo motorista por aplicativo, destacando sua capacidade de representar a Bahia com autenticidade.

Davi teve 60,52% dos votos. Com o primeiro lugar, ele leva para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro lugar foi de Isabelle, com 14,98%.

Confira imagens do anúncio da vitória de Davi, registradas pelo fotojornalismo de A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

