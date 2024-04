“Calma Calabreso”: La Fúria confirma feat com MC Bin Laden | A TARDE

Vem aí! A banda La Fúria vai unir forças com MC Bin Laden, agora MC Binn, para gravar uma música. Os dois já conversaram após a eliminação do cantor do Big Brother Brasil 24.

>>> Bin Laden reage a música de La Fúria "calma, calabreso!"

>>> BBB 24: Confeiteiro transforma Davi em bolo de calabresa; veja

Na ocasião, o cantor Bruno Magnata entrou em contato com Binn para falar sobre o hit “Calma Calabreso”, que viralizou após a briga entre o funkeiro e o baiano Davi, para quem Bruno declara sua torcida no reality.

“A gente já se seguia, mandei uma mensagem pra ele ‘vai desculpando, é uma brincadeira’, mas ele levou numa boa e a partir daí combinamos de gravar uma música juntos. Em breve a gente vai lançar”, contou o líder da La Fúria.

MC Binn confirmou a informação durante o programa Mesacast. "Eu falei que tá suave! Virou um meme, uma brincadeira! Agora vamos gravar juntos", afirmou o funkeiro.