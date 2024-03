“Ciúme” faz Davi e Isabelle se desentenderem em festa do BBB | A TARDE

Amigos desde as primeiras semanas desta edição do Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo, o baiano Davi Brito e a amazonense Isabelle Nogueira se desentenderam na madrugada deste domingo, 25, durante a festa que contou com shows de Xande de Pilares e Joelma.



O motivo é que Davi não tem gostado da aproximação de Isabelle com alguns dos seus rivais no jogo. "A gente é uma amizade, eu e você. Vejo que você conversa com Michel, Giovanna e Raquele, e vejo que eles puxam você para o lado deles", disse o participante baiano.

Isabelle disse não gostar de conversas sobre jogo durante festas e alegou que precisava acolher Giovanna por conta de um problema pessoal da mineira. “Você sempre toca nesse assunto, principalmente em festa. A minha amizade com você vai além do jogo, e eu não quero mais falar sobre isso, principalmente em festa”, afirmou a amazonense.