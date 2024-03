Com moqueca de peixe, Davi encanta brothers no BBB 24 | A TARDE

Representando a Bahia no Big Brother Brasil 24, Davi Brito chamou atenção dos colegas de confinamento do grupo Vip após fazer a tradicional moqueca de peixe. Na preparação, o favorito ao título na casa mais vigiada do país disse que iria animar os membros do grupo.

"Trouxe lá de Salvador. Direto da Bahia, hein? Moqueca de peixe, comida de azeite, é com a gente mesmo", disse Davi. Os participantes se aproximaram do prato e logo se encantaram com a receita, mas apenas quem estava no Vip conseguiu aproveitar.

Comeram a moqueca Isabelle, Matteus, Beatriz, Leidy e Alane. Davi foi aplaudido pelos brothers após o prato. "Uma das melhores moquecas que eu já comi", disse Alane.



Melhor amiga de Davi na casa, Isabelle afirmou que a esposa do baiano "passa muito bem" por causa do talento culinário do motorista de aplicativo. Ele também foi elogiado por Matteus, que ainda convidou o amigo para cozinhar em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

"É bater isso aqui e dormir agora", afirmou Davi.