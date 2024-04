Com vitória de Davi, BBB tem melhor audiência em final desde Juliette | A TARDE

O BBB 24 alcançou um feito histórico em sua final que consagrou Davi Brito como o grande campeão e quebrando recordes de audiência.

Com uma vitória previsível, o público acompanhou a consagração do baiano, que levou para casa o maior prêmio da história do reality, totalizando R$ 2,9 milhões.

A final também marcou a maior audiência desde o fenômeno Juliette, em 2021, registrando 26,8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope.

A vitória do baiano superou com folga as edições anteriores, ultrapassando a consagração de Amanda Meirelles e Arthur Aguiar em audiência.

Embora tenha alcançado números expressivos na final, o desempenho geral do BBB 24 não se destacou tanto, registrando uma média de 20,2 pontos ao longo de seus 100 episódios.

Em comparação com outras temporadas, ficou abaixo da edição vencida por Juliette, que obteve uma média de 28,2 pontos, e apenas superou a audiência da 19ª temporada, considerada uma das piores da história do programa.