Contradição? Davi fala sobre casar com namorada: “Esperando o milhão” | A TARDE

A afirmação de que estaria apenas “conhecendo” a namorada, a empresário Mani Reggo, fez Davi ser bastante criticado nas redes sociais. Mas antes de tentar “fugir” de um compromisso mais sério durante a entrevista em Ana Maria Braga, o baiano chegou a comentar com Maria Beltrão que estaria até providenciado as alianças.

O papo começou após Davi encontrar a apresentadora do Bem Estar, pouco antes do café com Ana Maria, pelos corredores do Projac, no Rio. A edição do Mais Você, da qual ele participou, foi filmada no estúdio do programa, que vai ao ar nos dias de sábado.

Depois de parabenizar Davi, Maria Beltrão pergunta sobre o casório: “e aí, vai casar mesmo”? Ao que o motorista responde: “tô esperando cair na conta os milhões para compras as alianças”.

Mas pouco depois, no papo com Ana Maria, a conversa foi outra e surpreendeu internautas, já que dentro e fora do BBB, ele chegou a se referir a Mani como esposa.

Depois de receber uma mensagem dela, a quem chama carinhosamente de “minha bolinha”, no Mais Você, o baiano disse que ainda não tem nada firmado com a empresária, com quem está junto há um ano e seis meses.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado, é como a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas, livro de Eclesiastes, capítulo três”, contou Davi.

Na sequência, o motorista por aplicativo afirmou que os dois “estão na fase dos beijinhos” e de “tomar sorvete na praia”. “Há um tempo para tudo. Então, é o tempo do namoro, é o tempo de se conhecer, e assim, a gente está na fase do conhecimento, a gente está na fase dos beijinhos, tomar um sorvete na praia, olhando o mar”, completou.

Surpresa, Ana Maria Braga não perdoou e tratou logo de intimar o brother para um relacionamento mais sério com Mani:"ih, que conversa é essa”?