Copia, só não faz igual: Relembre briga do BBB com roupas na piscina | A TARDE

O Big Brother Brasil já foi palco de brigas icônicas ao longo das suas 24 edições. Quem não lembra do embate entre Alemão e Airton no BBB 7? Ou de Diogo Pretto xingando Paula no BBB 11. E a discussão entre Pocah e Gil do Vigor - que rendeu a famigerada frase "Eu não vim do lixo pra perder pra basculho!" - na edição 21?

Pois é, são muitas. No entanto, a que veio à mente dos fãs do reality na madrugada desta terça-feira, 12, foi uma muito específica: o "Barraco do boné", que aconteceu há mais de 20 anos, no BBB 2.



Copia, só não faz igual



O público resgatou a briga após Davi Brito ser alvo de mais uma provocação dentro do BBB 24. Após trocar farpa com a participante Leidy Elin, durante a dinâmica do "Sincerão", a briga se estendeu e a trancista resolveu mexer nas malas do baiano e jogou todas as roupas do brother na piscina.



Relembre o “Barraco do boné”



Na edição de Tina, tudo começou quando a sister sentiu falta e um boné e acusou o brother Fernando de ter escondido a peça. Ela correu para a hidromassagem, onde os meninos estavam reunidos, e deu prazo de dez segundos para que o boné aparecesse.



Em seguida, ela saiu dali direto para o quarto amarelo onde jogou para o alto as roupas que estavam nas gavetas e puxou lençóis.



Assim que viu a desordem, Rodrigo contou para os amigos, que correram para ver o estrago. Fernando, Fabrício e Jeferson pegaram as malas de Tina e jogaram tudo na piscina.



A jogadora acusou Fernando de agressão, mas a produção do programa analisou as gravações e decidiu que não houve nada demais. O boné não apareceu.



Veja o momento em que as roupas são jogadas na piscina:

Vendo a Leidy jogar as malas de Davi na piscina é fácil lembrar a icônica Tina, mas você sabia que NÃO foi Tina que jogou a mala dos colegas na piscina?



Ela apenas bagunçou todo o quarto e como vingança jogaram a mala DELA na piscina. https://t.co/6IOaIKyD7D — Tracklist (@tracklist) March 12, 2024