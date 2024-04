Cria de Cajazeiras, Davi encantou o Brasil com essência baiana | A TARDE

Nome favorito ao prêmio final do BBB 24 na maioria das pesquisas populares, Davi Brito encantou o Brasil com o seu jeito de ser. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, o motorista de aplicativo tem apenas 21 anos e nunca negou as suas origens. Carismático, bom cozinheiro, estrategista e sincero, ele foi conquistando o público e mudou a visão da galera sobre os participantes baianos em realities show. Agora, Davi disputa a bolada de quase R$ 3 milhões contra Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, e parou a Bahia para votar e torcer por ele. O que explica esse sucesso absoluto?

Para começar, Davi Brito já entrou no Big Brother Brasil sendo querido pelos telespectadores. No vídeo de apresentação para o programa, que fez parte da dinâmica do grupo Puxadinho, ele desbancou os adversários com simplicidade, apenas mostrando que era uma pessoa alegre e determinada, com uma história de vida parecida com a de milhões de brasileiros. Dançando e falando no bom bainanês, o jovem que sonha em ser médico acabou recebendo mais de 900 mil votos e garantiu a vaga na casa com direito a uma imunidade no primeiro Paredão da edição.

Quando o BBB começou de fato, as redes sociais do motorista de aplicativo bombaram e até caíram algumas vezes. Sem preparo ou equipe de marketing, Davi Brito tinha um perfil humilde, mas com vídeos e fotos que expressavam sua vida real, sem máscaras ou filtros. Aos poucos, ele foi do zero ao milhão e se tornou o participante Pipoca mais seguido da edição, com mais de 8,5 milhões de seguidores, ultrapassando até os Camarotes Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Rodriguinho.

Gente como a gente: gírias regionais, falas polêmicas e representatividade

Quando o assunto é regionalidade, Davi não deixou a desejar. Depois da visibilidade avassaladora à cultura nordestina por causa do Big Brother de Juliette Freire, o cria de ‘Cajacity’ levou para o cenário nacional a pluralidade da região. Com um sotaque diferente, costumes variados, expressões únicas e muitas gírias regionais, o motorista de aplicativo levou para as telinhas da TV o baiano raiz, sem muitos rodeios ou maquiagens, o que fez a Bahia em peso se sentir representada através dele.

Outra questão que balançou o coração dos baianos, mas causou um certo estranhamento no público foram as gírias regionais. Sem papas na língua, Davi Brito soltou o verbo e marcou sua passagem pelo BBB com muita polêmica. Além da famosa frase “Calma aí, Calabeso”, que veio do humorista Toninho Tornado, ele usou e abusou do bom baianês, disparando “baratinoso”, “véi”, “pegue a visão”, “laranjada”, “largue o doce”, “não como reggae de ninguém”, “comer água”, “brocou”, “tá viajando?” e o famoso “disgraç@” em várias ocasiões.

Nem tudo são flores, pessoal!

Conhecendo, de forma equivocada, o povo baiano pela preguiça, as pessoas de outros lugares do país se depararam com um moço que acordava de madrugada para limpar a casa e cozinhar. O choque foi tanto que surgiram teorias dentro e fora do programa que ele tinha essas atitudes para se autopromover ou se desculpar com os adversários, virando até motivo de voto. Porém, Davi está seguindo para o último dia de confinamento da mesma maneira em que chegou na casa.

Outra questão que muitas vezes atraiu comentários negativos contra o motorista foi o costume dele dizer “eu sou homem”. Frase muito comum na Bahia, aplicada também na versão feminina, é utilizada para reforçar o caráter da pessoa, e não o gênero. Por não ser comum em outras localidades, ele acabou sendo acusado de ser machista e recebeu muito ‘hate’ na internet.

Baiano raiz é o que quebra e amassa!

Saindo das falas de Davi Brito, os fãs do Big Brother Brasil também puderam ver o puro suco da baianidade nas danças e canções do brother. Levando o arrocha e o pagodão para o programa, coisa nunca feita antes nessa proporção, os baianos que amam os ritmos da terra se sentiram reconhecidos em rede nacional mais uma vez. Inclusive, cantores como Nadson o Ferinha, Silvanno Salles, Oh Polêmico e Robyssão foram citados dentro do reality show e agradeceram publicamente pela visibilidade e carinho que receberam.

Davi teve momentos inesquecíveis ‘metendo dança’, como o dia em que ele ensinou os passinhos do pagodão para Isabelle Nogueira, que é do Amazonas, e em troca a sister explicou a coreografia feita do Festival de Parintins. Também teve o marco da casa inteira ser acordada ao som de Nadson O Ferinha como despertador logo após o baiano escapar de um dos Paredões. Ele pulou da cama e dançou com Alane Dias, fazendo a cena viralizar nas redes sociais por ter tanta energia e disposição ao despertar.

E como o baiano gosta de uma boa agonia, a Final do BBB 24 será transmitida em um telão na Arena Pronaíca, no centro do bairro em que Davi mora, com direito a muita festa. Com previsão de início às 17h, o evento terá shows da banda Olodum e dos cantores Oh Polêmico, O Maestro, Daniel Veira e O Kanalha. Outras atrações estão sendo especuladas, mas não foram confirmadas oficialmente. De qualquer maneira, o povo baiano se sente no topo e pretende celebrar a possível vitória de Davi Brito.