Davi afirma que está sendo usado por aliados para alcançarem a final | A TARDE

Em uma conversa com Isabelle, na madrugada deste domingo, 31, Davi disse acreditar que a dupla está sendo usada pelos aliados do grupo Fadas — Alane, Bia e Matteus — para conseguirem chegar na final do reality. Segundo o brother, eles serão os futuros alvos da casa.

"Isabelle, entenda: está chegando o final do jogo e elas querem ir para a final. A gente é um canal para eles irem para a final", afirmou o baiano.

Discordando de Davi, Cunhã rebateu dizendo que o grupo gosta muito de Davi, mas a prioridade é eles se protegerem primeiro. "Se não gostassem, não estariam assim. A gente não tem como interferir e está tudo bem. Não significa que não gostem de mim ou de você".

"Quando chegar no Top 5, independente de quem vai ser o campeão ou não, eles vão usar a gente para chegar até o Top 3. No Top 5, eles vão votar na gente para ir ao Paredão", completou o motorista de aplicativo.