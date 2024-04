Davi comenta desempenho em provas: “já era para eu ter sido Líder” | A TARDE

Davi desabafou com Beatriz sobre o Modo Turbo do BBB 24. O baiano, que na noite desta quinta-feira, 4, enfrenta o Paredão com Mc Bin Laden, refletiu sobre a sua performance nas provas durante a temporada.

"Eu fico tranquilo. Eu sei que a gente tem que correr do Paredão, mas nessa reta final, eu fui para a final da Prova do Líder, entendeu?", disse.

O brother, que ainda não conquistou nenhuma liderança, afirmou que perdeu as competições porque muitas delas envolviam sorte.

"Já era para eu ter sido Líder. Mas não era o tempo certo, não era para acontecer, mas eu me esforcei, entendeu? [...] Mas eu não fico preocupado, porque eu sei o que eu fiz".