Davi dá aula de comportamento com famosos no BBB: "Olha a diferença" | A TARDE

Após a bronca dada por Boninho a Beatriz e Alane devido o comportamento com Sabrina Sato, Davi tirou um momento nesta quinta-feira, 21, para dar uma aula de comportamento com famosos à vendedora.

Beatriz e Alane foram punidas, com 500 e 200 estalecas, respectivamente, por abraçar e derrubar a apresentadora.

Em conversa com os colegas, Beatriz contou que tem se policiado com as advertências no programa e ficou chateada com a situação. Alane concordou e afirmou que elas precisam "trabalhar a afobação".

"Vem uma pessoa que você vê só pela televisão, eu nunca imaginei, do nada... Quando é que você vê a Sabrina Sato no meio da rua? Só se for muito acaso do acaso", refletiu Alane.

"Eu te pergunto: qual foi a imagem que você passou para ela?", questionou Davi. "Acho que não foi legal, mas não sei", respondeu Beatriz.

Em seguida, o baiano usou Simone Mendes como exemplo e mostrou como deveria ser o encontro.

"Olha que diferença. O tempo que você está dizendo que é louca, que adora a mulher... Você está no Big Brother, a mulher está na sua frente. Carne, osso e pele viva. Olha que diferença: 'Simone Mendes, que prazer ver você, posso dar um abraço?', dá um abraço. 'Poxa, cara, sou sua fã, sou de Manaus, é um prazer imenso, espero ver você lá fora, que satisfação".

"Não seria eu", respondeu Isabelle.

"Dá um abraço nela, você ainda vai aproveitar e dar outro abraço nela: 'É um grande prazer'. Aí você fica atrás dela, chora, se emociona e tudo. O tempo que você perdeu gritando com ela, você já se apresentou para ela", continuou Davi.