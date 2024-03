Davi diz que só vai falar com 4 pessoas: "mandar tudo tomar no c*" | A TARDE

Após a madrugada caótica no Big Brother Brasil, o baiano Davi Brito decidiu virar a chave no reality e passar a falar apenas com quatro participantes.

Durante a madrugada, ele teve as roupas arremessadas na piscina por Leidy Elin, que após ter sido chamada de baixa e advogada, se irritou e arremessou os pertences do rival.

"A partir de hoje vou mandar todo mundo tomar no c*. Todo mundo. Vou falar só com você, com a Alane, com a Isabelle e com o Matteus. O resto, falou comigo, vou falar: 'Vai se f****'. Vai ser assim agora", disse Davi a Beatriz, que aconselhou:

"Não fica assim não Davi. Se anima, também, você é uma pessoa alegre".

Mais cedo Davi já havia dito que não quer "nem olhar na cara" de Leidy Elin. "Querem me colocar como pessoa má e eu não sou".