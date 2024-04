Davi e "Fadas" tomam banho de piscina pelados no BBB | A TARDE

A convite de Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle pularam peladões na piscina no Big Brother Brasil nesta quarta-feira, 27, para celebrar que estão no Top 10 do reality.

O baiano estava com a ideia há alguns dias e reforçou nesta terça-feira, 26, após voltar de mais um paredão. Entretanto, o banho com Matteus ocorreu de sunga.

Nesta quarta-feira, Davi tirou a cueca e convidou os colegas para o banho sem roupas. Alane, Beatriz e Isabelle ficaram apenas com a parte de baixo do biquíni, enquanto Matteus e Davi ficaram como vieram ao mundo.

"80 dias!", gritou Alane.

"Peladão, com a mão no tareco..." diz Davi, aos risos. "Essa vai para comemorar, 80 dias de programa", complementa o baiano. "Vai, Matteus", incentiva Isabelle. "E eu vou ficar pelado?", responde Matteus. "Ontem você disse que ia", rebate a manauara. "Vai, Davi!", diz Alane.



