Esposa de Davi reage a banho peladão dele com sisters: "de olho" | A TARDE

A convite de Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle pularam pelados na piscina no Big Brother Brasil nesta quarta-feira, 27, para celebrar que estão no Top 10 do reality. O baiano estava com a ideia há alguns dias, mas o momento só aconteceu hoje.

>>> Davi e "Fadas" tomam banho de piscina pelados no BBB

Alane, Beatriz e Isabelle ficaram apenas com a parte de baixo do biquíni, enquanto Matteus e Davi ficaram como vieram ao mundo. No Instagram, a esposa de Davi, Mani Reggo, reagiu ao momento.

“Amor, você guardou esse tareco em amor? Hum, estou de olho em você aqui, viu?”, brincou a empresária.

Vídeo





Reprodução | Instagram