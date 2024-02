Davi fala para Isabelle que vai desistir do BBB: "Vou apertar o botão" | A TARDE

Na madrugada deste domingo, 11, o motorista de aplicativo Davi ameaçou desistir do Big Brother Brasil 24. Doente, o baiano foi até o quarto conversar com Isabelle, sua aliado no jogo, e contou seu plano. "Estou pensando em apertar o botão e meter o pé".

"Não, não, você não vai fazer isso", reage Isabelle. "Apertar o botão não. Está doido? Por quê?", questiona a sister.

Isabelle segue aconselhando Davi: "Você chegou até aqui, você não vai fazer isso, jamais. Não existe essa possibilidade".

Davi então foi até a sala de estar e encarou o botão de desistência. Em seguida, ele foi até a área externa da casa e caiu no choro.

Wanessa Camargo e Yasmin chamaram ele de monstro, manipulador w DAVI se sentiu um bicho… apesar dele der um homem preto considerado comp forte… tem 21 anos e a gente sabe como a saude mental pode ser abalada. FORÇA DAVI #BBB24 pic.twitter.com/6ruBqCzxZ1 — Davizinha 🚗 Isabelle 🏹 (@poolys) February 11, 2024

Além de estar doente, Davi também tem sido excluído pela maioria da casa e conta com poucos aliados. "O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim?"

Já nesta manhã, ele segue conversando com Isabelle e parece ter chegada a uma conclusão. Ele pediu para ela não contar para ninguém, mas que vai apertar o botão da desistência assim que estiver disponível.

"As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas, só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional está abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde?", pergunta Davi.

"É muita coisa que fica... Nossa cabeça não para aqui dentro. Às vezes, eu não durmo. Eu nunca tive esses tipos de problema de dormir. Às vezes, a gente aguenta sozinho as coisas, mas não dá mais. Tem hora que não dá mais, Isabelle", desabafa o brother. "Eu vou apertar esse botão e vou embora", dispara.

Davi ainda acrescenta: "Eu vou ter que ir, é minha saúde, não estou aguentando mais. Isso que eu estou sentindo podem ser coisas psicológicas, coisas emocionais, e eu tenho que me cuidar. Primeiro eu, depois o dinheiro. Dinheiro pra mim não importa".

“Quero ter paz e 1 real na carteira. Quero continuar sendo pobre, humilde, mas ter paz” Davi ta decidido mesmo a desistir do #BBB24 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/6qE6dB7Qft — Foquinha 🦭 (@foquinha) February 11, 2024