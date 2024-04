"Davi foi menosprezado e merece ser o campeão", diz tia do baiano | A TARDE

Enquanto controlava a ansiedade no aguardo pelo resultado do campeão do Big Brother Brasil 24, Rose Brito, tia de Davi, afirmou estar emocionada com o sobrinho na final do reality.

>>> "Quero ele campeão, mas o que Deus fizer, está feito", diz mãe de Davi

Em conversa com o Portal A TARDE, Rose contou que não consegue sequer explicar seus sentimentos.

"Ele representa os adolescentes que trabalharam, como ele, que deixaram de curtir, de estudar, queriam comprar um tênis, uma roupa, mas não podia, pois tinha que trabalhar. Agora, com a contribuição do povo, ele vai ser campeão", prevê Rose.

Ela conta que o baiano se identificou com o que Davi passou na casa e, por isso, fará do motorista por aplicativo, campeão.

"Racismo, discriminação, preconceito, enfim, ele foi muito menosprezado na casa e por isso merece o prêmio e foi campeão".