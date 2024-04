Davi revela desejo inusitado no BBB 24; saiba qual | A TARDE

Em conversa com Alane na madrugada desta terça-feira, 2, Davi desabafou sobre a sua trajetória de vida, os desafios que enfrentou e revelou um desejo inusitado. O baiano contou que tem vontade de abraçar “o dono” do BBB 24 e agradecer pela oportunidade de participar do programa.

>>> Davi foi expulso do BBB? Entenda

“Uma coisa que está no meu coração de fazer é dar um abraço no dono desse programa. Ele me deu uma oportunidade de estar aqui dentro, de entrar e mudar a minha vida. Poderiam estar outras pessoas no meu lugar... Se olhar minha história de vida, vim da favela, a casa da minha mãe fica em frente a uma ribanceira, rodo aplicativo, não sou uma pessoa que tenho visibilidade, não sou famoso”, disse.



Na ocasião, ele contou que começou a trabalhar para ter o que comer. “Eu via meus pés pretos da lama, do suor, de chegar e lavar os pés no chuveiro e o caldo sair preto. Tinha que trabalhar para poder comer. Eu tive que ir à luta e me manter nos momentos que era para eu ter sido mantido”, relatou o motorista de aplicativo.



Além disso, Davi falou que foi um jovem que “tinha tudo para dar errado”. “Era para eu ter desistido de tudo. Isso aqui, para mim, é oportunidade (...). O que mais queria quando era pequeno era estudar, queria que meu pai e minha mãe chegassem para mim e falassem: ‘vai estudar, não vai trabalhar’. Eu não pude estudar porque tinha que trabalhar, se não trabalhasse, não tinha um sapato”, desabafou o jovem.