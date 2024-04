Davi foi expulso do BBB? Entenda | A TARDE

Se você acessou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, deve ter se surpreendido com a notícia de que Davi teria sido expulso do BBB 24. A informação, no entanto, não passa de um boato em comemoração ao 1º de abril, o Dia da Mentira.

>>> Quem deve sair no paredão entre Alane, Beatriz e Pitel?

Alguns perfis de fofoca divulgaram diversas versões para a falsa saída de Davi: em uma, o baiano teria sido expulso após agredir o até então aliado, Matteus. Já outros afirmaram que o motorista por aplicativo apertou o botão e desistiu do reality.

A verdade é que Davi segue normalmente no jogo e rendendo assunto até fora da casa mais vigiada do Brasil. Eliminada do BBB 24 na noite de domingo, 31, Fernanda não reconheceu algumas falas contra ele, que foram consideradas pelos internautas como racistas.

"Era do jogo. Pode parecer clichê, mas só quem está lá dentro entende", disparou ela, que chegou a insinuar que Davi seria segurança de prédio ao sair do programa. A fala reacendeu a discussão na web sobre o racismo estrutural e como tentam colocar negros em posições de subalternidade.