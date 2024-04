Davi se estressa após penalização de Beatriz: "Não dá certo" | A TARDE

O baiano Davi Brito se estressou com Beatriz Reis na tarde desta quinta-feira, 4, após a punição gravíssima que a sister levou ao customizar um biquíni com cascas de banana, e fez a casa toda ir para o ‘Tá Com Nada’.

Em conversa com Isabelle, ele desabafa sobre a situação: “Estou começando a ficar estressado. Comendo goiabada não dá certo“, avisou ele.

“Mano, acabou de começar o Tá Com Nada e tu já está“, observou Isabelle.

“Estou estressado. Estava conversando com Matteus ali agora, não dá certo. Eu fico estressado. […] Não tem nada para comer, o feijão vai demorar 40 minutos. É isso que estou falando, café da manhã feijão e arroz, e agora goiabada. Não dá certo“, responde.

O papo seguiu no quarto: “Não tem nada, cara. Bia por que você foi adiantar o Tá Com Nada?“, questionou Davi. “Eu fico estressado, qualquer ser humano fica estressado com fome. Aqui na Xepa a gente já não tem muita coisa, ficar só com feijão e arroz“, continuou ele.

Isabelle tenta acalmar o brother e dispara: “Mas nós contribuímos para isso. Eu contribuí para isso“, dispara a manauara.

“Isabelle, todo mundo contribuiu. Ninguém está falando que não contribuiu, e contribui com um vacilo, mas eu contribui, mas aquela questão que a gente fica…“, comenta o baiano.

“Não, Davi, eu sei que errei, só posso pedir desculpas, sei que errei“, respondeu Beatriz.