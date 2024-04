Beatriz descumpre regra do BBB e leva punição gravíssima | A TARDE

Em mais uma atitude ousada, Beatriz Reis voltou a descumprir uma regra da produção do BBB 24, nesta quinta-feira, 4, e acabou levando uma punição do programa. Contrariando a advertência do reality, que pediu para que ela parasse, a sister decidiu inventar mais um biquíni com cascas de frutas, dessa vez usando bananas. A atitude de Beatriz acabou causando uma punição gravíssima não só para ela, mas para todo o elenco.



“Atenção, dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas e deixá-las em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, disse a voz da produção do reality.

Por causa da punição de Beatriz, a casa entrou no 'Tá Com Nada' pela segunda vez, ou seja, o “vacilômetro” atingiu o teto de "estalecadas" e a comida da casa é confiscada, deixando os participantes apenas com arroz, feijão e goiabada.

Big Boss: “Atenção Dona Beatriz, a senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupa com casca de frutas. A senhora vai receber uma punição gravíssima -500 estalecas.” 🗣️ #BBB24



Não foi a primeira vez

Esta foi a segunda vez que Beatriz foi chamada atenção por usar frutas nos seios. Na última segunda-feira, 1, a sister usou um top de cascas de laranja e recebeu uma chamada de Tadeu Schmidt durante o ao vivo.

“Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica”, começou o apresentador.

