Davi vence Prova do Líder e já forma novo paredão; saiba quem | A TARDE

Davi venceu a prova deste domingo, 7, no Big Brother Brasil 24 e é o novo líder de reality. O programa, que se aproxima da reta final e está em ‘modo turbo’, contou com a eliminação de Giovanna Lima no mesmo dia, com 75,35% dos votos.

Na prova do líder, os participantes disputaram um minigolfe em três etapas. Os brothers e sisters precisam dar tacadas para levar a bolinha pelos circuitos com obstáculos até o buraco. O objetivo é levar a bola até o final com o mínimo de tacadas possível. Alane foi eliminada na primeira etapa, Lucas Buda na segunda, e Davi superou Matteus e Isabele na última.

Além de virar líder pela primeira vez na temporada e conquistar uma vaga no Top 5 do BBB 24, Davi também conquistou um prêmio de R$ 100 mil.



Após a eliminação da sister e liderança do baiano, mais um Paredão foi formado. Desta vez com Alane, Lucas Buda e Isabelle disputam a permanência. O mais votado será eliminado na terça, 9. O reality show chegará ao fim no dia 16 de março.