Giovanna é a 18ª eliminada do Big Brother Brasil 24 | A TARDE

Giovanna foi a eliminada do "Big Brother Brasil 24" neste domingo, 7, sendo a 18ª participante a deixar a casa. A mineira enfrentou Alane e Davi no paredão, mas acabou sendo eliminada com 75,35% da média dos votos para sair.

Em segundo lugar ficou Alane, com 20,06% dos votos. Davi é o participante menos votado, com 4,59% da média dos votos.

A nutricionista entrou na casa pela dinâmica do puxadinho, em que os participantes que já estavam na competição escolheram alguns novos adversários a partir das apresentações feitas por eles em poucos segundos, durante o programa ao vivo.



Confira todos os percentuais da votação do BBB 24:



Alane

Média: 20,06%

Voto Único: 21,98%

Voto Torcida: 18,14%

Davi

Média: 4,59%

Voto Único: 6,05%

Voto Torcida: 3,13%

Giovanna

Média: 75,35%

Voto Único: 71,97%

Voto Torcida: 78,73%