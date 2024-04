De Leo Santana a Gloria Perez: Veja famosos que torcem para Davi | A TARDE

Além de uma legião de apoiadores anônimos, Davi Brito, integrante do TOP 3 do Big Brother Brasil (BBB) 24, também conta com apoio de famosos, como Ivete Sangalo, Leo Santana, Carolina Dieckmann, entre outros, que já declararam torcida ao motorista por aplicativo.

A final do programa acontece nesta terça-feira, 16. Dessa vez, o prêmio é de R$ 2,92 milhões e é disputado por Davi, Isabelle e Matteus.



Veja os famosos que declararam torcida a Davi:

Ivete Sangalo

A cantora declarou torcida para Davi no meio do Carnaval de Salvador. Ela teceu elogios ao participante e afirmou que torce para ele ser campeão. “Davizão aqui em Salvador é fechamento. Então, minha torcida é declarada para Davi. Nunca falei isso, mas vou falar, porque não estou aguentando”, disse de cima do trio.

"Minha torcida é pro Davizao. Lembro até hj tu entrando no BBB falando mt e o pessoal criando implicância. Vejo o mesmo acontecendo com Davi. Ele só tem 20 anos. 21? Se aquele pessoal lá do BBB conhecesse Cajazeiras..." (Ivete pra Juliette) #bbb24 pic.twitter.com/iu6xuWiWFv — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 17, 2024

Leo Santana e Lore Improta



O cantor já havia comemorado ao vivo a vitória de Davi na última prova do BBB 24 e declarou torcida novamente para o brother. “E o que eu tenho a dizer é: #DAVICAMPEÃO! Bora votar muito pra celebrar esse resultado na terça”, escreveu no Twitter. O artista chegou a defender o baiano em uma briga e até dedicou uma canção que fala sobre realização de sonhos. A dançarina e esposa de Leo Santana já demonstrou torcida por Davi nas redes sociais.

Gloria Perez



A autora e escritora é uma das grandes fãs de Davi. Nas redes sociais, ela tem até ajudado a puxar mutirões de votos para o baiano ganhar o programa.

Ele enfrentou a

CPI dos camarotes

CPI do calabrezo

CPI do psiu

CPI do Inútil

CPI dos limões

CPI da faxina

CPI do fogão e mesa posta

É assim que se faz um campeão#Bbb24 🏆🎉 pic.twitter.com/NrPX15opqP — Gloria Perez (@gloriafperez) April 15, 2024

Carolina Dieckmann



Carolina Dieckmann comemorou a escolha do público pelos três finalistas, mas declarou torcida a Davi. “O pódio do Davi veio. Três participantes amigos, gente boa, do bem, e a lição de que adversário não precisa ser inimigo”, disse a atriz.

Outros nomes como Deborah Secco, Pabllo Vittar e o cantor Nadson O Ferinha já declararam torcida para Davi.