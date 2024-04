Com telão, festa para Davi pode acontecer debaixo de chuva em Salvador | A TARDE

A tão aguardada final do Big Brother Brasil (BBB) 24 acontece nesta terça-feira, 16, e a expectativa dos soteropolitanos para ver o baiano Davi Brito, que faz parte do TOP 3, campeão está alta. A transmissão em Cajazeiras X começa a partir das 18h, e contará com um telão e trio elétrico no Campo da Pronaica. A chuva, porém, pode atrapalhar os planos de quem pretende ir para a festa.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), existe a previsão de chuva ao longo desta semana por causa da atuação de um sistema de baixa pressão associado ao avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.

Entre hoje e quinta-feira, 18, a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhados por raios e trovoadas, a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 25°C e 30°C.

Grande final

Conforme antecipado peloPortal A TARDE na última quinta-feira, 11, uma festa vai acontecer no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, em Salvador, para a grande final do Big Brother Brasil 24. A festa vai acontecer em torcida a Davi Brito, morador do bairro e grande favorito ao título do reality show. O baiano disputa o prêmio com Isabelle e Matteus.

Em post nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a equipe de Davi anunciou a festa com um grande telão, além de shows de nomes conhecidos da música baiana. A festa terá como atrações Olodum, Oh Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e O Kannalha, Gasparzinho, Henrico Oliver, Vitor e Diogo, e Silvano Salles.

A equipe do baiano ainda anunciou "várias atrações surpresas". O evento vai contar ainda com trios elétricos e começará por volta das 17h.

"FALAAAAAA CALABRESOS! Teremos na terça-feira um grande telão para todos vocês na ARENA PRONAICA em cajazeiras com muita banda, muita votação e diversão garantida. Convidamos todos vocês para votar e vibrar juntos nesse evento com o intuito de fazer #DAVICAMPEÃO, vamos nessa?", postou a equipe.

Não será a primeira vez que um telão será colocado ao ar livre em um dia importante para Davi. No dia 6 de março, uma multidão se reuniu em uma praça no bairro Fazenda Grande II para acompanhar o resultado do paredão do BBB em que o soteropolitano acabou se salvando.