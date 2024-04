Equipe de Davi confirma festa na final do BBB; veja as atrações | A TARDE

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE na última quinta-feira, 11, uma festa vai acontecer no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, em Salvador, para a grande final do Big Brother Brasil 24, nesta terça-feira, 16. A festa vai acontecer em torcida a Davi Brito, morador do bairro e grande favorito ao título do reality show.

Em post nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a equipe de Davi anunciou a festa com um grande telão, além de shows de nomes conhecidos da música baiana. A festa terá como atrações Olodum, Oh Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e O Kannalha, Gasparzinho, Henrico Oliver, Vitor e Diogo, e Silvano Salles.

A equipe do baiano ainda anunciou "várias atrações surpresas". O evento vai contar ainda com trios elétricos e começará por volta das 17h.

"FALAAAAAA CALABRESOS! Teremos na terça-feira um grande telão para todos vocês na ARENA PRONAICA em cajazeiras com muita banda, muita votação e diversão garantida. Convidamos todos vocês para votar e vibrar juntos nesse evento com o intuito de fazer #DAVICAMPEÃO, vamos nessa?", postou a equipe.

Não será a primeira vez que um telão será colocado ao ar livre em um dia importante para Davi. No dia 6 de março, uma multidão se reuniu em uma praça no bairro Fazenda Grande II para acompanhar o resultado do paredão do BBB em que o soteropolitano acabou se salvando.