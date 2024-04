Final do BBB terá telão, trio e banda de pagode para Davi em Cajazeiras | A TARDE

A final do Big Brother Brasil (BBB) 2024 pode ser ainda mais especial no bairro de Cajazeiras, em Salvador, na próxima terça-feira, 16, dia em que será definido o campeão, o vice e o terceiro lugar da edição deste ano do reality show. Na boca da galera, Davi Brito desponta como o favorito ao título do programa da Rede Globo. O baiano não sabe, mas um verdadeiro “Carnaval” vai acontecer na capital baiana, caso ele seja um dos finalistas.

>>> "Sentindo um negócio estranho", revela Davi em conversa com Isabelle

O Portal A TARDE apurou, junto ao vereador Kiki Bispo (União Brasil), que será colocado um telão em Cajazeiras no dia da final para as pessoas acompanharem o programa. Além disso, um trio com a banda O Maestro promete animar o público presente. O edil está à frente da organização deste evento.

>>> Kiki expõe amizade com mãe de Davi e crava: "não sou extrema direita"

No Instagram do Grupo A TARDE, a banda O Maestro confirmou a participação no evento e prometeu não deixar ninguém parado. “Gratidão, vamos pra cima nessa final”.

Telão pela segunda vez

Não será a primeira vez que um telão será colocado ao ar livre em um dia importante para Davi. No dia 6 de março, uma multidão se reuniu em uma praça no bairro Fazenda Grande II para acompanhar o resultado do paredão do BBB em que o soteropolitano acabou se salvando.

Em vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver que um telão foi montado no local para que a multidão acompanhasse o reality show. Após o anúncio de que Davi se salvou, a população comemorou de maneira efusiva. Na ocasião, a mãe de Davi, Elisângela Brito esteve no local.

Evento extraoficial

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de Davi Brito esclareceu que o evento organizado por Kiki não tem qualquer relação com a família do baiano, ou foi solicitado pela equipe oficial do participante. “Gostaríamos de deixar claro que em momento algum fizemos qualquer pedido nesse sentido a qualquer político ou figura pública [...] Ressaltamos que não autorizamos nenhum representante em nosso nome para fazer tais solicitações”.

Ainda de acordo com a equipe de Davi, caso o motorista chegue a reta final do programa, uma eventual festa será tratada com a Prefeitura de Salvador e comunicada oficialmente.