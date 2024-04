Bruno Reis confirma festa se Davi for campeão: “Tudo organizado” | A TARDE

Finalista confirmado do Big Brother Brasil, Davi Brito vai ganhar uma festança em Salvador, caso seja campeão do reality. Além do telão, acompanhado da banda O Maestro, para conferir a final do programa, marcada para a próxima terça-feira, 16, a população de Cajazeiras também deve curtir um segundo show apoiado pela prefeitura.

>>> Davi extravasa enquanto Alane chora: "O finalista chegou"

Questionado pelo Portal A TARDE, o gestor garantiu que os próprios artistas pediram para tocar em homenagem a Davi. Na sequência, ele disse que já está tudo organizado. "Não é o prefeito que faz a festa, quem faz é o povo, os amigos. Um amigo doa o trio, os artistas querem cantar em homenagem a um baiano campeão do BBB, a torcida toda para ele e está aqui a galera de Cajazeiras perguntando quem vai tocar”, começou Bruno.

“Vai ter sim, está tudo organizado e só falta definir as atrações. São todas gratuitas, sem qualquer custo para o poder público. São artistas que querem prestar homenagem a Davi", garantiu o prefeito.

Apesar de ainda não haver confirmação sobre os artistas, Bruno destacou o mais pedido pelo povo: o sergipano Nadson O Ferinha. O cantor, que foi mencionado diversas vezes por Davi dentro do reality, já havia manifestado interesse em homenagear o motorista por aplicativo.

“Será uma honra imensa cantar pra ele, fazer valer toda essa repercussão. Quanto ao show em Salvador, alô prefeito! Me chama que eu vou, viu? E se de fato acontecer eu mesmo vou me convidar para cantar para o Davi após a final do BBB”, disse ele em março ao Observatório dos Famosos.

Telão na final

Na quinta-feira, 11, o Portal A TARDE apurou, junto ao vereador Kiki Bispo (União Brasil), que será colocado um telão em Cajazeiras no dia da final para as pessoas acompanharem o programa. Além disso, um trio com a banda O Maestro promete animar o público presente. O edil está à frente da organização deste evento.

No Instagram do Grupo A TARDE, a banda O Maestro confirmou a participação no evento e prometeu não deixar ninguém parado. “Gratidão, vamos pra cima nessa final”.

Em contato com a reportagem, a assessoria de Davi Brito esclareceu que o evento organizado por Kiki não tem qualquer relação com a família do baiano, ou foi solicitado pela equipe oficial do participante. “Gostaríamos de deixar claro que em momento algum fizemos qualquer pedido nesse sentido a qualquer político ou figura pública [...] Ressaltamos que não autorizamos nenhum representante em nosso nome para fazer tais solicitações”.