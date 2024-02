Deniziane desabafa após eliminação do BBB 24: “muita falsidade” | A TARDE

Nona eliminada do BBB 24, Deniziane reencontrou a irmã, Veridiane, e desabafou nas redes sociais. Ela revelou ter se assustado com a falsidade no reality. A ex-sister aproveitou a oportunidade para se inteirar do que aconteceu.

>>> Em paredão disputado, Deniziane é a nona eliminada do BBB 24

“Já estou aqui matando a saudade da Aneste, passando tudo para ela, o que aconteceu dentro da casa nesse tempo que ela ficou lá e aqui fora também. Amanhã ela já está cheia de compromisso”, disse Veridiane.

Deniziane disse ter ficado surpresa e assustada porque, segundo ela, “é muita falsidade”.

“Eu estou assustada. E a gente não perde nada por ter um coração bom, puro, acreditar nas pessoas, porque ali não tem como ver tudo. Mas amanhã a gente bate um papo no Mais Você e vocês veem o que não concordei, o que achei absurdo e com o que eu me surpreendi”, desabafou.