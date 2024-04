É o Tchan é atração da festa do BBB 24 neste sábado | A TARDE

A noite deste sábado, 30, no Big Brother Brasil 24, será animada com a presença da banda É o Tchan. O grupo vai comandar mais uma festa desta edição na casa mais vigiada do Brasil.

A festa marca também a chegada dos participantes ao Top 10 da edição. Em grande estilo, a banda baiana vai relembrar os maiores sucessos ao longo dos seus 32 anos de carreira.

Hits como "Bambolê", "Na Boquinha da Garrafa" e "Ralando o Tchan", que embalaram as décadas de 1990 e 2000 farão parte da playlist da festa.

Em dinâmica 'modo turbo', o BBB está chegando perto do final. No paredão formado nesta semana, estão Beatriz, Fernanda e Giovanna. O 10º paredão da temporada será definido neste domingo, 31.