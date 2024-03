Eliminada, Yasmin Brunet expõe ordem da direção no BBB: "me falaram" | A TARDE

Após ter sido eliminada do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 12, com 80,76% dos votos, a modelo Yasmin Brunet expôs a produção do Big Brother Brasil.

Durante o bate-papo logo após a saída, ela foi questionada por Thais Fersoza e Ed Gama sobre quando não cupriu a promessa de levar todo o grupo, de forma proposital, ao 'Tá Com Nada'.

Ela foi questionada sobre o motivo pelo qual desistiu do plano e explicou que, na verdade, não desistiu.

"Eu não desisti, não me deixaram. Me chamaram e falaram que eu não poderia fazer isso. No confessionário, me falaram que isso era contra as regras e que eu não poderia fazer isso. Porque era o que eu ia fazer, era o que todo mundo queria. E não me permitiram".

Confira o vídeo.