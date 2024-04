Em conversa com Ana Maria, Giovanna diz que shippa Matteus e Isabelle | A TARDE

Durante o clássico café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga e a jornalista Tati Machado, a ex-BBB Giovanna Lima disse que “shippa” os participantes Isabelle e Matteus.

Ana Maria pergunta se Giovanna já tinha visto o vídeo, mas a ex-sister que já acumula mais de 900 mil seguidores nas redes sociais afirmou que não tinha visto. O vídeo foi exibido e Giovanna disse que acredita que o beijo aconteceu.

"Ah, rolou beijo, sim! Claro, gente! Quem falar que não está mentindo. Nesse ponto do jogo, se não forem agora, não vai ser lá dentro, só aqui fora. Já está na prorrogação já", disse Gio.

Eu fiquei tentando entender, se era um beijo estalado na bochecha, de pescoço, mas se fosse na bochecha, não precisava se tampar com o edredom”, disse Tati.

A jornalista pergunta se Giovanna sentia que estava rolando alguma coisa. Ela diz que não os via como um casal, mas ficou feliz.

Também foi exibido no programa uma conversa entre Davi, Alane Bia, na qual as duas sisters afirmam estar “preocupadas” com o beijo, por causa da estratégia do jogo.

"Elas estão preocupadas só com elas mesmas. Vi na Isabelle uma alegria, um brilhinho, que eu não via desde o início do jogo. Eu, particularmente, gostei muito que Matteus está dando esse alento a ela, esse brilho, porque ela ficou triste lá dentro, se sentindo sozinha por muito tempo. Se ele está dando essa força para ela, que continue até o final. Vou shippar esse casal", contou Giovanna.

Tati disse que Giovanna já afirmou que se voltar desse Paredão, vai beijar Matteus novamente na festa de quarta.