Equipe de Bin Laden sai em defesa do funkeiro após briga | A TARDE

A equipe de MC Bin Laden defendeu o funkeiro após a briga que ele protagonizou com Davi Brito no BBB 24 durante a noite dessa segunda-feira, 25, e a madrugada desta terça-feira, 26. Na confusão, Davi afirmou que Bin traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

>>> BBB 24: Namorada de Davi se pronuncia sobre briga com Bin Laden

>>> Davi vai ser expulso do BBB 24? Público se manifesta



“Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos. Não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional, mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje”, disse, em uma publicação no X (antigo Twitter).



Além disso, a equipe reforçou que não será tolerado que diminuam o que o MC conquistou. “Não vamos desmerecer a história do Davi aqui fora, mas também não vamos tolerar que diminuam a história f*da que o Bin construiu”, completou.

Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos DEZOITO anos, não estamos aqui pra entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do… pic.twitter.com/bqBHOPwxwK — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 26, 2024