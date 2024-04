BBB 24: Namorada de Davi se pronuncia sobre briga com Bin Laden | A TARDE

A namorada de Davi Brito, do BBB 24, Mani Reggo, se pronunciou, nesta terça-feira, 26, sobre a briga acalorada do amado com MC Bin Laden durante a noite dessa segunda-feira, 25, e a madrugada de hoje. Na confusão, Davi afirmou que Bin traiu seus aliados no programa, enquanto o funkeiro apontou que o baiano se fazia de vítima.

Em uma publicação feita no Instagram, Mani lamentou o choro do namorado após a discussão. “Queria secar as suas lágrimas de perto, não dá. Então, peço que o vento as sequem com amor”, escreveu. No mesmo post, a vendedora declarou apoio ao parceiro e reforçou que eles “seguem juntos”.



Os fãs do motorista por aplicativo também se manifestaram. “A história de Davi é forte, então não vão derrubar nosso menino”, disse uma. “Davi foi vítima do MC Bin”, escreveu outra. Mais uma disse: “Gosto do Davi, mas ele é explosivo, não sabe a hora de se calar, e isso vai acabar na sua eliminação”.

Veja a publicação: