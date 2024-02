Equipe de Davi divulga comunicado e internautas especulam: “Golpe” | A TARDE

A equipe de Davi Brito, do BBB 24, divulgou, na quinta-feira, 8, um comunicado no Instagram do brother sobre os meios oficiais de tratar de propostas de parcerias com o motorista por aplicativo. A publicação deixou os internautas curiosos sobre o que teria motivado esse posicionamento.

De acordo com a nota, os canais são apenas dois: Instagram e e-mail oficiais de Davi. O texto ressalta ainda que “não há sob nenhuma circunstância, outro meio de fechar parcerias que não estejam estritamente vinculadas a esses canais”.



“Qualquer abordagem realizada por outros meios, quer seja através de outros canais, perfis, endereços de e-mail, telefones ou até de forma presencial, que não estejam expressamente mencionados nesta comunicação não será considerada oficial nem reconhecida pela assessoria oficial de Davi Brito”, continua a nota.



Nos comentários da publicação, os seguidores passaram a especular o motivo do posicionamento da equipe de Davi. Alguns acreditam que é para prevenir golpes, mas outros apontaram que a atitude seria para impedir que Mani Reggo, esposa de Davi, feche parcerias com marcas.



“Para quem não entendeu, essa nota eles fizeram para impedirem que a esposa do Davi se beneficie ou feche publis aqui fora com o nome do Davi. Parece que estão em guerra com ela... coitada. O Davi não vai gostar disso que estão fazendo com ela”, comentou uma seguidora.



Procurada pelo Portal A TARDE, a equipe de Mani Reggo disse que “não tem nada a declarar sobre as ações dos outros”.

Leia a nota divulgada pela equipe de Davi na íntegra:

Comunicado

Prezados parceiros, apoiadores e interessados em colaborações com o perfil de Davi Brito.

A assessoria oficial de Davi Brito, por meio de seus representantes legais, vem por esta nota informar que a única forma oficial de apresentação de apoio e/ou propostas de parcerias devem ser realizadas exclusivamente pelos canais oficiais designados para tal fim.

Os únicos meios reconhecidos para tratar de colaborações são: o canal oficial no Instagram, disponível em @daviooficiall, ou o endereço de e-mail davi_comercialog globo

Ressaltamos que não há sob nenhuma circunstância, outro meio de fechar parcerias que não estejam estritamente vinculadas a esses canais acima mencionados.

Qualquer abordagem realizada por outros meios, quer seja através de outros canais, perfis, endereços de email, telefones ou até de forma presencial, que não estejam expressamente mencionados nesta comunicação não será considerada oficial nem reconhecida pela assessoria oficial de Davi Brito.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, reiterando que o cumprimento dessas diretrizes é crucial para garantir a transparência e eficácia nos processos de parcerias e apoio.

Atenciosamente, assessoria oficial de Davi Brito.