Equipe de Isabelle repudia fala de Kiki Bispo: "misoginia e machismo" | A TARDE

Uma fala do vereador Kiki Bispo (União Brasil) na Câmara Municipal de Salvador sobre o BBB 24 fez a equipe de Isabelle Nogueira se manifestar nas redes sociais. O político acusou a aliada de Davi no reality de usar "apelos e cantadas" para chamar a atenção do baiano.

"Um rapaz que venera sua família, que não aceita os apelos das cantadas de Isabelle e tem se mostrado fiel a sua esposa", disse Kiki Bispo.

Leia mais

>> BBB 24: Pitel se incomoda após comemoração de Davi; entenda

A afirmação provocou a revolta dos familiares de Cunhã. Nas redes sociais, os fãs da sister pediram um posicionamento no perfil da amazonense contra o vereador, que foi atendido pela equipe que administra as redes sociais de Isabelle.

"É lamentável que, mais uma vez, tenhamos que vir aqui repudiar uma fala referente a Isabelle, que desta vez, veio carregada de misoginia e machismo. [...] Tão ruim quanto a injúria racial e a xenofobia, é a misoginia. Isabelle é uma mulher livre, mas em momento algum faltou com respeito ou fez qualquer investida contra algum participante. O desrespeito e a discriminação contra as mulheres são questões sérias que afetam muitas de nós e devem ser combatidas. Tantas pautas a serem debatidas ligadas à população e o tal prefere gastar o seu tempo desrespeitando mulheres", divulgou a equipe de Cunhã nas redes sociais.