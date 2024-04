Estourado fora do BBB, Davi acredita ter somente 800 mil seguidores | A TARDE

Faltando poucas horas para o fim do Big Brother Brasil 24 Davi Brito, Isabelle Nogueira e Matteus, finalistas do reality show, já criam expectativas sobre a quantidade de seguidores que cada um deles devem ter nas redes sociais. O baiano, com a maior porcentagem, chutou ter somente 800 mil seguidores.

Em conversa entre os participantes, o baiano iniciou o assunto ao questionar para Matteus qual o número que Alegrete deve somar nas redes sociais.

Admitindo estar ansioso para saber a quantidade de pessoas que o seguem no Instagram, Matteus revelou ter entrado na casa com 7 mil seguidores e chutou o número que acredita estar. "Um milhão", afirmou Alegrete.

Com a resposta do gaúcho, Davi faz o mesmo questionamento para Isabelle, porém, a manauara tentou fugir. “De todo o meu coração, não consigo chutar”, disparou a Cunhã. Ao ser questionada novamente pelos aliados sobre o número de seguidores, Isabelle declarou: “Um milhão e meio”.

Davi, por sua vez, foi humilde para dar o palpite sobre por quantas pessoas é seguido no Instagram."100 mil [seguidores]”. Ao ouvir a resposta, Isabelle reagiu: "Tá de malemolência", brincou. Por fim, Davi aumentou o número para 800 mil.

Veja o número de seguidores de cada brother:

Davi Brito - 8,6 mil

Isabelle Nogueira - 4 mil

Matteus Amaral - 3,2 mil