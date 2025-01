Estratégia: como Gracyanne pode substituir 40 ovos por dia no BBB

Gracyanne é fisiculturista - Foto: Reprodução | Instagram

Gracyanne Barbosa já começa o BBB 25 no 'castigo do monstro': ela estará sem seus dogmáticos 1.200 ovos por mês - sendo 40 por dia. Fisiculturista, ela consome a quantidade anormal do alimento para ingerir proteínas.

O ovo é considerado uma proteína de padrão ouro, pois oferece grande quantidade do nutriente, sem a necessidade de grande ingestão de gorduras e calorias.

A questão é que se cair na xepa, a ex do cantor Belo não terá acesso ao alimento, dificultando a manutençaõ do corpo. Em edições passadas, o cardápio era apenas carnes como fígado, dobradinha, moela, língua de boi, arroz, feijão, biscoito e pão.

"Com esses alimentos disponíveis na xepa, vai ser bem difícil ela manter a massa muscular", diz Samuel Pompeu, nutricionista, em entrevista ao Uol.

No entanto, alternativas podem ser encontradas para mitigar os efeitos. Uma das trocas mais equivalentes ao ovo pode ser pela moela de frango. "Provavelmente, ela come outras coisas ao longo do dia além dos ovos. Mas para tentar igualar, ela poderia comer 850 gramas de moela de frango por dia. Vai dar uma quantidade de calorias parecidas, mas mais proteínas e menos gordura", diz o especialista.

O nutricionista afirma que essa quantidade de moela tem em média 1240 calorias, 250 gramas de proteína e 23 gramas gordura, enquanto a quantidade de ovos que Gracyanne consome (10 inteiros e 30 claras) tem por volta de 1250 calorias, 170 gramas de proteína e 50 gramas de gordura.

Outra opção, de acordo com o profissional, seria a dobradinha, que oferece 65 gramas de proteína em 600 gramas, mas com 1290 calorias e mais gordura que os ovos —70 gramas na porção.