Ex de Buda aparece ao vivo e chora no Mais Você: “Faltou hombridade" | A TARDE

Convidado do quadro Café com o Eliminado, no Mais Você, nesta quarta-feira, 10, Lucas Capoeira, o Buda, foi surpreendido com a aparição ao vivo da ex-mulher Camila Moura. Aparentemente abatida, a professora conversou com ele via vídeo e falou sobre o divórcio litigioso causado pela aproximação entre ele e Giovanna Pitel.

Camila explicou que mandou uma pessoa entregar as coisas do brother. “Então, eu só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas pra ele, a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro”. Na sequência, ela contou que tentou contatar Buda durante a madrugada e não teve retorno.

“Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contatar durante a madrugada, que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apoiei, que eu tentei. Eu tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não tinha conseguido cuidar de mim”, disse, aos prantos.

Camila contou que teve diversos problemas de saúde e chegou a perder 20 quilos devido às polêmicas do reality.

“Eu fui internada, hospitalizada, algumas vezes e eu esperava de você nesse último momento o mínimo de humildade e tentar me contatar eu que enviei uma mensagem para você e você optou por não receber”.

“Boa sorte aí a gente conseguir conversar, mas não desejo nada de ruim pra você, sinto muito por tudo isso, mas eu mantive a minha promessa de cuidar as coisas até o fim como eu prometi pra você que faria, mas agora eu preciso me cuidar, eu perdi 20 quilos em 30 dias, estou com uns problemas de saúde e é uma pena, a primeira vez que eu consegui falar com você foi para o Brasil todo ver, esperei a sua ligação de madrugada, esperei a sua hombridade até o final, não veio. É isso, bom dia pessoal, muito obrigado pelo espaço”, completou.

Versão de Buda

Questionado sobre os sentimentos dele por Ana Maria Braga, Lucas falou sobre a relação com Pitel. "Nunca houve uma possibilidade de passar daquilo que aconteceu. Meu sentimento pela Pitel é de amizade".

O professor contou ainda que não esperava que Camila fosse fazer uma exposição da crise nas redes sociais enquanto ele estivesse confinado. "Não imaginava. Só ela sabe o que ela sentiu. Não cabe a mim julgar. Não é fácil lidar com tudo isso. Tenho minha parcela de culpa. Ela é adulta, inteligente e tem muito a oferecer. Acho que ela poderia esperar", disse. "Espero que a gente possa conversar e se resolver da forma como for melhor para ela e para mim".

Veja o momento de Camila ao vivo





Reprodução | BBB