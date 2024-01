Ex de Rodriguinho afirma que perdoou agressão: "ficou no passado" | A TARDE

Com a repercussão da participação do cantor Rodriguinho no BBB 24, a agressão do cantor contra a ex-esposa, Nanah Damasceno, voltou à tona. Nesta quinta-feira ,11, a ex participante do Ilha Record, usou as redes sociais para falar sobre o caso e explicou que já perdoou o ex-vocalista de Os Travessos.

Em seguida, ela explicou que tem uma boa relação com o cantor. “Cada um seguiu seu caminho, distantes, nos respeitando, com uma boa relação. A partir de determinado momento, conseguimos ter uma boa relação por conta dos nossos filhos e o que ficou no passado, ficou no passado”, afirmou.

“Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, as pessoas merecem segunda chance. Na nossa vida, somos passíveis de errar e a gente pode aprender com nosso erro, ou não, mas acho que as pessoas merecem essa segunda chance”, completou.

Nanah afirmou ainda que os dois já seguiram a vida após o caso. “O fato dele estar hoje no BBB quer dizer que hoje ele tem uma outra vida, ele tem um outro comportamento, ele está com outra esposa, ele está vivendo a vida dele e eu estou vivendo a minha vida”, descreveu.