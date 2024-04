Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja | A TARDE

Na noite desta terça-feira, 16, durante o BBB 24, Davi Brito conquistou não apenas o coração e a torcida de muitos brasileiros, mas também ganhou a admiração de muitos artistas baianos. Consagrado com 60,52% dos votos, o mais novo milionário contou com a celebração de Léo Santana, Sthe Mattos, Alesson, entre outros, que compartilharam suas reações nas redes sociais.

Léo Santana

O cantor Léo Santana não conteve a alegria e torceu como se fosse final de copa do mundo. Reunido com alguns amigos, o artista sempre deixou claro sua torcida para o baiano.

O cantor homenageou o Davi no Instagram também. Veja:

Sthe Mattos



Sthe Mattos, que já tinha participado do mutirão para arrecadar votos para o brother, também compartilhou o momento da celebração com o vídeo do anúncio e uma música gospel ao fundo. "É Deus quem aponta a estrela que tem brihar!! que orgulho!! Dr Davi, o Brasil te ama!!", escreveu ela.







Alesson



O influenciador Alesson estava em uma festa, mas mesmo assim não deixou de celebrar a vitória de Davi. Assistindo por um telão, o blogueiro gritou muito ao lado de alguns amigos que também estavam torcendo para o baiano.

Tiago Souza e Sheuba



Tiago Souza e Sheuba também assistiram a grande final fora de casa. Voltando para a capital baiana após irem ao casamento de amigos, os pombinhos comemoram a vitória do brother no Ferry Boat com muitos gritos de felicidade.

Jojo Todynho



A cantora Jojo Todynho compartilhou a sua reação no Instagram.

Giovanna Ewbank



Giovanna Ewbank publicou um texto emocionante após a vitória de Davi. "Três meses separam as duas pessoas: O Davi Brito de 21 anos, morador da periferia de Salvador, motorista de aplicativo. Para o Davi Brito, campeão do BBB 24, futuro doutor, milionário!", inicia.

"Entre esses três meses, porém, muita coisa aconteceu. Aqui fora a gente viu o Davi acertar, errar, pedir desculpas, errar de novo, acertar, tentar, jogar, acolher e ser pouquíssimo acolhido, quase desistir, brigar, dançar, chorar um choro muito doído e lutar pelo que acreditava. Infelizmente também vimos ele ser apontado, acusado, excluído, diminuído. Vimos um garoto de 21 anos firme, seguro e com mais inteligência emocional que pessoas muito mais velhas, e com muito mais oportunidades na vida", continua.

Leia na íntegra:

Carolina Dieckmann



A atriz Carolina Dieckmann também celebrou.

Além desses famosos, Alee Silva, Franklyn Reis, Deborah Secco, Walcyr Carrasco, Samuel de Assis e Fabiula Nascimento, foram alguns que também parabenizaram o campeão do Big Brother Brasil 24.