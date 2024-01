‘Fantástico’ divulgará novos participantes do BBB 24 | A TARDE

Treze pessoas que brigarão por oito vagas no elenco do Big Brother Brasil 24 serão reveladas na noite deste domingo, 7, durante o Fantástico. Ao todo, o reality contará com a participação de 18 integrantes.

Leia mais:

Ao todo, a direção do programa da casa mais vigiada do Brasil havia prometido 32 competidores, incluindo quem já está na casa e quem será divulgado neste domingo no Fantástico. Porém, a dentista Rebeca Mota, que estava confinada, desistiu de participar. A informação foi confirmada posteriormente por Boninho

Na última sexta, 5, foram anunciados 18 participantes - 12 do grupo Pipoca e seis do grupo Camarote. Os 13 candidatos restantes serão apresentados neste domingo, sendo sete homens e seis mulheres.

Após isso, será aberto a votação do público para a escolha de dois destes 13 para entrar em definitivo no BBB 24 ) um homem e uma mulher). Eles entraram na casa no programa de estreia na segunda-feira, 8.